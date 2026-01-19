Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Банк России хочет запретить купюры и монеты, похожие на настоящие рубли

ЦБ предложил запретить предметы, имеющие сходство с российскими банкнотами
Ilya Naymushin/Reuters

Банк России хочет установить запрет на изготовление и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги. Об этом говорится в документе на официальном сайте ЦБ.

Согласно этому документу, в России хотят запретить изготавливать и сбывать предметы, имеющие сходство с банкнотами и монетами ЦБ, в том числе по размерам. За указанные правонарушения предлагается установить административную ответственность. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячи рублей. Отмечается, что такое решение принял один из судов Москвы. Причиной запрета этого бытового «прикола» стало изображение на бумаге памятника князю Ярославу Мудрому — одному из самых почитаемых монархов в истории Древней Руси, причисленному к лику святых. Использование его на туалетной бумаге сочли оскорбляющим чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.

Ранее россиянин оплатил такси и билет в кино купюрами «банка приколов».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658183_rnd_2",
    "video_id": "record::210ac654-9d06-467d-b0b0-fb917469042e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+