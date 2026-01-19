Банк России хочет запретить купюры и монеты, похожие на настоящие рубли

Банк России хочет установить запрет на изготовление и сбыт предметов, похожих на настоящие деньги. Об этом говорится в документе на официальном сайте ЦБ.

Согласно этому документу, в России хотят запретить изготавливать и сбывать предметы, имеющие сходство с банкнотами и монетами ЦБ, в том числе по размерам. За указанные правонарушения предлагается установить административную ответственность. Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что в России запретили продавать туалетную бумагу с изображением тысячи рублей. Отмечается, что такое решение принял один из судов Москвы. Причиной запрета этого бытового «прикола» стало изображение на бумаге памятника князю Ярославу Мудрому — одному из самых почитаемых монархов в истории Древней Руси, причисленному к лику святых. Использование его на туалетной бумаге сочли оскорбляющим чувства верующих и противоречащим духовно-нравственным ценностям.

Ранее россиянин оплатил такси и билет в кино купюрами «банка приколов».