В Испании объявили траур после железнодорожной катастрофы

В Испании объявлен трехдневный траур после катастрофы на железной дороге

В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

«Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь (02:00 мск 20 января) и продолжающийся до полуночи четверга (02:00 мск 23 января)», — отметил премьер.

По данным испанского агентства Europa Press, число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.