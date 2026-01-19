Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Испании объявили траур после железнодорожной катастрофы

В Испании объявлен трехдневный траур после катастрофы на железной дороге
ibuprofeno600mg/X/Reuters

В Испании объявили трехдневный траур после железнодорожной катастрофы в провинции Кордова. Об этом заявил журналистам председатель правительства королевства Педро Санчес, передает ТАСС.

«Мы объявим трехдневный официальный траур, начинающийся сегодня в полночь (02:00 мск 20 января) и продолжающийся до полуночи четверга (02:00 мск 23 января)», — отметил премьер.

По данным испанского агентства Europa Press, число пострадавших в результате крушения поездов в Испании возросло до 152. В результате аварии не удалось спасти 39 человек.

Накануне вечером в испанской провинции Кордова сошли с рельсов поезда Iryo и Alvia (принадлежит Renfe). Они следовали в противоположенных направлениях. Поезд Iryo перевозил около 300 пассажиров и «по неизвестным причинам» сошел с рельсов на прямом участке ж/д. При этом он оказался на соседнем пути, что привело к сходу с рельсов второго состава.

Движение на высокоскоростной линии между Мадридом и Андалусией после инцидента приостановили.

Ранее появилось видео со взрывом при крушении поездов в Испании.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657895_rnd_7",
    "video_id": "record::fed69a72-c153-4cc1-b64a-9edf8519f8f7"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+