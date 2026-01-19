В Сирии атаковали тюрьму, где содержатся тысячи боевиков ИГИЛ

В Сирии ведутся столкновения с охраной тюрьмы, где содержатся боевики ИГ

Вооруженные формирования штурмуют тюрьму аш-Шаддади в сирийской провинции Эль-Хасаке, в которой содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. Об этом сообщила пресс-службы курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС), передает РИА Новости.

«Ведутся ожесточенные столкновения с нашими силами, отвечающими за охрану тюрьмы, на фоне крайне опасной обстановки в сфере безопасности», — говорится в заявлении.

В СДС не уточнили, к каким силам относятся напавшие на тюрьму.

18 января 2026 года СДС и переходное правительство Сирии подписали соглашение из 14 пунктов, завершившее двухнедельное наступление правительственных войск на северо-востоке страны.

«Сирийские демократические силы» согласились немедленно передать под контроль правительства провинции Ракка и Дейр-эз-Зор. Правительственные силы уже заняли ключевые объекты, включая плотину Табка и нефтяное месторождение аль-Омар.

Ранее СМИ сообщили, что США опасаются масштабной военной операции властей против курдов в Сирии.