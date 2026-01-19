Размер шрифта
Общество

В Ленобласти завели уголовное дело по факту ДТП с автобусом

СК возбудил дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области 
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Ленинградской области. Об этом сообщил региональный СК в своем Telegram-канале.

«На автомобильной дороге А-180 «Нарва» в районе поселка Алексеевка в Кингисеппском районе произошло ДТП с участием автобуса. По предварительным данным есть пострадавшие», — рассказали в Следственном комитете.

К месту аварии прибыли следователи, полицейские, сотрудники МЧС.

Подробности об инциденте также сообщили в Леноблпожспасе. Автобус следовал из Усть-Луги в Петербург, он вез рабочих. В данный момент на месте ДТП находятся 11 пассажиров, вопрос об их доставке в Санкт-Петербург решается работодателем.

До этого в городе Магнитогорске Челябинской области автомобили с людьми разлетелись в момент удара. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарки сталкиваются на перекрестке, от удара машины отбрасывает в разные стороны, при этом их детали разлетаются по проезжей части.

Ранее полуторагодовалая девочка вылетела из машины в момент аварии в Нижнем Тагиле.
 
