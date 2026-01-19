Размер шрифта
На Западе раскрыли, почему США стремятся достичь мира на Украине

Politico: США хотят достичь мира на Украине для перезагрузки отношений с Россией
Алексей Филиппов/РИА Новости

США стремятся урегулировать конфликт на территории Украины, чтобы перезагрузить отношения с Россией. Об этом заявил научный сотрудник программы «Большая стратегия» в американском Институте ответственного государственного управления Куинси Закари Пайкин в колонке для газеты Politico.

«США вынуждены увеличить пространство для маневра в отношениях с другими крупными странами, принимая во внимание тот факт, что Вашингтон и его союзники больше не могут в одиночку устанавливать условия миропорядка. <...> Другими словами, США нужно перезагрузить отношения с Россией», — написал эксперт.

Пайкин добавил, что Россия продолжит боевые действия на Украине, если решит, что переговорный процесс стал невозможным. В этом случае, по словам научного сотрудника, конфликт будет продолжаться «до полного взаимного истощения». Кроме того, сложившиеся условия не будут больше способствовать перезагрузке отношений РФ и США, отметил колумнист.

В 2025 году отношения России и США совершили качественный скачок после полного затишья времен администрации Джо Байдена. Российский и американский лидеры провели личную встречу на Аляске и несколько телефонных разговоров. Вашингтон был в постоянном контакте с Москвой по вопросам урегулирования конфликта на Украине. Несмотря на это, говорить о высоком уровне доверия между странами не приходится. Как отношения России и США будут развиваться в 2026 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бизнесмен Дотком заявил, что политика США может сблизить Россию и Евросоюз.

