Общество

В Воронеже у входа в офис нашли гранату

Росгвардия: найденная у входа в офис в Воронеже граната оказалась учебной
Pavel Golovkin/AP

В Воронеже правоохранители оцепили территорию около одного из офисов из-за найденной у входа гранаты. Она оказалась учебной, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

«Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Воронежской области получили сигнал о подозрительном предмете, визуально схожем с боеприпасом, который обнаружен у входа в один из офисов… В ходе осмотра установлено, что это учебная граната и угрозы жизни и здоровью жителей не представляет», — рассказали в ведомстве.

Гражданам напомнили, что трогать, перемещать и совершать какие-либо действия с подозрительными предметами ни в коем случае нельзя. В случае обнаружения подобных предметов необходимо немедленно обратиться в соответствующие ведомства, добавили в Росгвардии.

До этого в Сочи местные жители обнаружили на дороге неизвестные предметы, обмотанные купюрами. Инцидент произошел 11 декабря на улице Тимирязева. Прохожие нашли на дороге несколько подозрительных предметов, которые были обмотаны в пятирублевые купюры. О находке сообщили в службу 112. На место прибыли оперативные службы. По их данным, обнаруженные предметы опасности не представляли.

Ранее в Подмосковье на остановке нашли подозрительную пачку денег с отверстием.

