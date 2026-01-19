В Британии объяснили, какой знак подал Трамп, пригласив Путина в «Совет мира»

FT: Трамп пригласил Путина в «Совет мира», так как хочет сохранить отношения

Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа, чтобы сохранить диалог с ним. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Это предложение указывает на то, что Трамп стремится поддержать свои теплые отношения с Путиным», — говорится в материале.

Издание напомнило, что «Совет мира» по Газе возглавит сам Трамп. При этом страны будут сохранять свое членство в объединении на протяжении трех лет, если в первый год участия не внесут $1 млрд, следует из материала.

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира», который должен будет контролировать восстановление сектора Газа и работу временной палестинской администрации.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о приглашении Путина в «Совет мира». По его словам, Кремль сейчас изучает детали предложения.

Ранее в Совфеде оценили приглашение Путина в «Совет мира» по Газе.