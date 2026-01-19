Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

В Британии объяснили, какой знак подал Трамп, пригласив Путина в «Совет мира»

FT: Трамп пригласил Путина в «Совет мира», так как хочет сохранить отношения
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа, чтобы сохранить диалог с ним. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

«Это предложение указывает на то, что Трамп стремится поддержать свои теплые отношения с Путиным», — говорится в материале.

Издание напомнило, что «Совет мира» по Газе возглавит сам Трамп. При этом страны будут сохранять свое членство в объединении на протяжении трех лет, если в первый год участия не внесут $1 млрд, следует из материала.

16 января Трамп заявил о формировании «Совета мира», который должен будет контролировать восстановление сектора Газа и работу временной палестинской администрации.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о приглашении Путина в «Совет мира». По его словам, Кремль сейчас изучает детали предложения.

Ранее в Совфеде оценили приглашение Путина в «Совет мира» по Газе.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657175_rnd_6",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+