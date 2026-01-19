Размер шрифта
В ЦБ сообщили о планах выпустить новые банкноты

ЦБ планирует выпустить новые банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Центральный банк России планирует в 2026–2028 годах выпустить обновленные банкноты номиналом 500, 50 и 10 рублей с новым дизайном и улучшенными защитными элементами. Информация об этом содержится в материалах, опубликованных на сайте регулятора.

«Банк России продолжит работу по модернизации банкнот. В период 2026-2028 годов планируются разработка и выпуск модернизированных банкнот номиналом 500, 50 и 10 рублей в обновленном дизайне и с улучшенными защитными характеристиками», — заявили в ЦБ.

Там отметили, что банкноты будут модернизироваться для борьбы с фальшивомонетничеством, усиливая защитные элементы и улучшая их потребительские характеристики. Одновременно регулятор стремится к единому стилю всех номиналов, сохранению преемственности цветовой гаммы и удобству распознавания как людьми, включая слабовидящих, так и автоматическими устройствами.

В конце декабря Банк России представил обновленную банкноту номиналом 1000 рублей, посвященную Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — достопримечательности региона, выбранные по итогам народного голосования. Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что на купюре с помощью лупы можно разглядеть «спрятанные» символы, включая традиционные эчпочмак и рогалики. Замена старых банкнот на новые, как ожидается, займет до полутора лет.

Ранее сообщалось, что «Гознак» создаст новые элементы защиты купюр.

