Macan искупался в ледяной проруби с сослуживцами

Рэпер Macan (Андрей Косолапов — настоящее имя) отметил крещенские купания в армии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Издание опубликовало видео, в котором Macan окунулся в ледяную воду и покрестился. Он искупался в проруби вместе с сослуживцами Росгвардии.

20 декабря Косолапов принял военную присягу во время прохождения срочной службы. В торжественной церемонии он принял участие вместе с другими новобранцами отдельной дивизии оперативного назначения войск национальной гвардии.

В Росгвардии добавили, что принятие военной присяги началось с выноса Государственного флага РФ, Боевого знамени дивизии и исполнения гимна России. После новобранцы поочередно выходили из строя и читали вслух текст военной присяги.

В ноябре Росгвардия рассказала о задачах рэпера Macan на военной службе по призыву в отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского. По данным ведомства, артист будет выполнять задачи по «обеспечению безопасности граждан» и «охране общественного порядка» в Московском регионе. Косолапову предстоит пройти курс молодого бойца вместе с остальными новобранцами. Курс включает в себя физическую, огневую и специальную подготовку.

Ранее сообщалось, что первый бой Macan в элитном спецназе Росгвардии попал на видео.