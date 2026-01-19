Размер шрифта
Армия

Премьер Венгрии предрек отправку европейских «войнотворцев» на Украину

Орбан: европейские миротворцы часто становятся войнотворцами
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Практика показывает, что европейские миротворцы часто становятся «войнотворцами». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на Форуме самоуправления в Будапеште, передает РИА Новости.

«Придет время, как уже говорили лидеры ЕС, отправить войска на Украину, так сказать, в рамках миротворческой миссии. Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы обычно становятся «войнотворцами», — сказал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что по этой причине он не рекомендует Венгрии отправлять войска за пределы своих границ.

7 января член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что, если так называемая «коалиция желающих» решит отправить войска на Украину, то ощутит последствия. По его словам, Европа ведет себя «как старая бабушка», пытаясь привлечь к себе внимание. За счет подобной риторики страны ЕС хотят поднять свой статус, считает депутат.

Ранее в бундестаге выступили против отправки миротворцев на Украину.
 
