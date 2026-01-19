На Украине возбудили дело после сообщений о даче взяток экс-главе СБУ

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство по фактам возможного получения неправомерной выгоды бывшими чиновниками Службы безопасности Украины (СБУ) после публичных заявлений украинского бизнесмена Сергея Ваганяна. Об этом сообщили украинскому изданию «Зеркало недели» в пресс-службе НАБУ.

Как уточнили в ведомстве, дело квалифицировали по статьям о даче и получении взятки в особо крупном размере.

Накануне Сергей Ваганян рассказал, что давал взятки бывшему главе СБУ Ивану Баканову. По словам бизнесмена, он передавал Баканову и другим экс-руководителям ведомства деньги, объекты недвижимости и дорогие автомобили. Предприниматель утверждает, что взамен глава СБУ обещал «содействие бизнесу» и кадровые назначения.

Как добавил Ваганян, однажды он пожаловался на взятки президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым был лично знаком. Глава республики заверил предпринимателя, что Баканова привлекут к ответственности, но никаких реальных шагов для этого предпринято не было.

