Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Культура

Стас Михайлов споет женщинам 8 марта

Певец Михайлов выступит 8 марта с праздничной программой «Все для тебя»
Пресс-служба Стаса Михайлова

Народный артист России Стас Михайлов споет женщинам 8 марта в «Live Арене». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба исполнителя.

Михайлов выйдет на сцену с главными хитами — тремя десятками песен, посвященных жене, дочерям, матери.

«Его творчество как сублимация всех мужских признаний, сожалений, желаний порадовать и подарить все лишь ей одной, той самой и единственной. Все для тебя — говорят все мужчины нашей страны, а Стас Михайлов поет это на радость миллионам», — рассказывают организаторы.

Стас Михайлов регулярно публично поздравлял женщин с Международным женским днем — его выступления 8 марта в столичном метро и в аэропорту Шереметьево были показаны на главных телеканалах страны и стали вирусными в соцсетях. Теперь он дает большой концерт-поздравление, ради которого решил прервать традицию выступлений в свой собственный день рождения в апреле.

«Я всегда говорил, что надо радовать наших любимых женщин не только 8 марта, надо каждый день говорить, что любишь, что-то приятное, делать внезапные сюрпризы, показывать в общем свои чувства, свое отношение. И поэтому, когда сейчас мы начали готовить праздничную программу, сразу же появилось весеннее настроение. Так что Бог даст — мы промчимся сквозь осеннюю пору и сквозь зиму с этим настроением и сможем 8 марта порадовать всех наших любимых, приходите обязательно, это ваш концерт» — говорит он.

На концерте планируют снять некоторые эпизоды из художественного фильма «Все для тебя», который расскажет о пути артиста к зрителям.

Ранее Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657931_rnd_7",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+