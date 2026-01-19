Народный артист России Стас Михайлов споет женщинам 8 марта в «Live Арене». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба исполнителя.

Михайлов выйдет на сцену с главными хитами — тремя десятками песен, посвященных жене, дочерям, матери.

«Его творчество как сублимация всех мужских признаний, сожалений, желаний порадовать и подарить все лишь ей одной, той самой и единственной. Все для тебя — говорят все мужчины нашей страны, а Стас Михайлов поет это на радость миллионам», — рассказывают организаторы.

Стас Михайлов регулярно публично поздравлял женщин с Международным женским днем — его выступления 8 марта в столичном метро и в аэропорту Шереметьево были показаны на главных телеканалах страны и стали вирусными в соцсетях. Теперь он дает большой концерт-поздравление, ради которого решил прервать традицию выступлений в свой собственный день рождения в апреле.

«Я всегда говорил, что надо радовать наших любимых женщин не только 8 марта, надо каждый день говорить, что любишь, что-то приятное, делать внезапные сюрпризы, показывать в общем свои чувства, свое отношение. И поэтому, когда сейчас мы начали готовить праздничную программу, сразу же появилось весеннее настроение. Так что Бог даст — мы промчимся сквозь осеннюю пору и сквозь зиму с этим настроением и сможем 8 марта порадовать всех наших любимых, приходите обязательно, это ваш концерт» — говорит он.

На концерте планируют снять некоторые эпизоды из художественного фильма «Все для тебя», который расскажет о пути артиста к зрителям.

Ранее Стаса Михайлова рассмешили вопросом о старости.