В ЦБ рассказали о росте объема наличных денег в России

ЦБ: объем наличных денег в РФ с 2021 года вырос до 19,7 трлн рублей
Объем наличных денег в РФ с 2021 года вырос почти в полтора раза, до 19,7 трлн руб. Об этом говорится в материалах Банка России.

«С начала 2021 года объем наличных денег в обращении увеличился на 46,4% и на 01.01.2026 достиг 19,7 трлн рублей», — сказано в документе.

10 января эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский высказал мнение, что в 2026 году часть россиян, вероятно, продолжит держать сбережения в наличных — буквально «под матрасом». Но темпы прироста наличности, вероятно, будут более спокойными, чем в 2025 году.

По словам эксперта, ключевой мотив хранения денег в наличной форме — не страх единичных технических сбоев, а снижение доверия к цифровой финансовой инфраструктуре. Наличные в такой логике воспринимаются как личный резерв, доступ к которому нельзя ограничить административным решением, поэтому главный плюс — финансовая автономность.

Ранее ЦБ представил новую банкноту 1000 рублей.

