Пенсионерка выпала из окна седьмого этажа и повисла на внешнем блоке кондиционера

В Липецке спасатели эвакуировали с высоты пожилую женщину, которая выпала из окна многоэтажки и застряла на внешнем блоке кондиционера. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Игнатьева. Жильцы квартиры на пятом этаже услышали шум и удар, выглянув в окно они увидели, что на внешнем блоке их кондиционера лежит пожилая женщина. На место происшествия были вызваны спасатели управления ГО и ЧС, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Специалистам потребовалось около получаса, чтобы аккуратно снять пострадавшую с высоты и передать медикам. Женщина с признаками переохлаждения, ушибами и переломами ребер доставлена в больницу. По предварительной информации, пенсионерка состоит на учете у врача-психиатра. Полицейские, осмотревшие квартиру, из которой произошло падение, обнаружили у открытого окна табуретку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа и выжила.