Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Пенсионерка выпала из окна седьмого этажа и повисла на внешнем блоке кондиционера

В Липецке спасли пенсионерку, повисшую на блоке кондиционера
Art Konovalov/Shutterstock/FOTODOM

В Липецке спасатели эвакуировали с высоты пожилую женщину, которая выпала из окна многоэтажки и застряла на внешнем блоке кондиционера. Об этом сообщает портал Gorod 48.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Игнатьева. Жильцы квартиры на пятом этаже услышали шум и удар, выглянув в окно они увидели, что на внешнем блоке их кондиционера лежит пожилая женщина. На место происшествия были вызваны спасатели управления ГО и ЧС, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Специалистам потребовалось около получаса, чтобы аккуратно снять пострадавшую с высоты и передать медикам. Женщина с признаками переохлаждения, ушибами и переломами ребер доставлена в больницу. По предварительной информации, пенсионерка состоит на учете у врача-психиатра. Полицейские, осмотревшие квартиру, из которой произошло падение, обнаружили у открытого окна табуретку. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Подмосковье 12-летняя девочка выпала из окна 25-го этажа и выжила.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658135_rnd_6",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+