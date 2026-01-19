Долги мужа Татьяны Булановой достигли почти 13 млн рублей

Муж Татьяны Булановой Валерий Руднев увеличил долги почти до 13 млн рублей. «Газета.Ru» изучила банк исполнительных производств на «Госуслугах» и выяснила, что на данный момент с предпринимателя хотят взыскать 12 млн 991 тысячу рублей.

Больше всего бизнесмен задолжал по кредитным платежам, кроме ипотеки. Сумма превышает 11,3 млн рублей. Остальные долги Руднева касаются штрафов, исполнительских сборов и иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.

Также в долгах принадлежащий Валерию Рудневу бизнес ООО «ББ-ГАЛЕРЕЯ». Предприятие находится на этапе исключения из ЕГРЮЛ. Однако за ним, согласно ресурсу «Прозрачный бизнес», числятся непогашенные штрафы на сумму 1 млн рублей. Кроме того, на сайте ФССП указано, что с компании пытаются взыскать 112 тысяч рублей. Остальные исполнительные производства были прекращены.

Татьяна Буланова уже комментировала информацию о многомиллионных долгах мужа. Певица заявляла, что в курсе его дел. По словам артистки, это не долги, а «поручительства». Она подчеркивала, что банковские счета супруга не блокировали.

