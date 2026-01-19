Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Самая дешевая квартира в центре Москвы продается за 12,1 млн рублей
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Самая дешевая квартира в центре Москвы в январе 2026 года продается за 12,1 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

По информации экспертов, подобное предложение относится ко вторичному рынку недвижимости. Речь идет об объекте площадью 31,9 квадратных метров, где кухня занимает 5,7 «квадратов». Квартира находится на первом этаже восьмиэтажного дома 1963 года постройки. Территориально она расположена в Таганском районе.

До этого сервис «Яндекс Недвижимость» назвал города с подешевевшими квартирами. Отмечается, что сильнее всего упали в цене студии в новостройках Красноярска, где стоимость квадратного метра за новогодние праздники снизилась до 205 тысяч рублей. Снижение до 207 тысяч рублей за квадратный метр зафиксировали также в Новосибирске. В Ростове-на-Дону стоимость «квадрата» в студии упала до 166 тысяч рублей, а в Челябинске — до 235 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры и апартаменты подешевели в Ростове-на-Дону и в Перми. В сегменте двухкомнатных квартир снижение оказалось наиболее заметным в Уфе, Волгограде, Краснодаре и в Новосибирске. Жилье с тремя комнатами подешевело в Нижнем Новгороде, в Уфе и в Краснодаре, отметили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее — снимать или покупать квартиру в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27657973_rnd_7",
    "video_id": "record::526fc3d6-08df-4b32-a2b9-4d763764450f"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+