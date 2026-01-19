Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

Самая дешевая квартира в центре Москвы в январе 2026 года продается за 12,1 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные Агентства инвестиций в недвижимость Москвы.

По информации экспертов, подобное предложение относится ко вторичному рынку недвижимости. Речь идет об объекте площадью 31,9 квадратных метров, где кухня занимает 5,7 «квадратов». Квартира находится на первом этаже восьмиэтажного дома 1963 года постройки. Территориально она расположена в Таганском районе.

До этого сервис «Яндекс Недвижимость» назвал города с подешевевшими квартирами. Отмечается, что сильнее всего упали в цене студии в новостройках Красноярска, где стоимость квадратного метра за новогодние праздники снизилась до 205 тысяч рублей. Снижение до 207 тысяч рублей за квадратный метр зафиксировали также в Новосибирске. В Ростове-на-Дону стоимость «квадрата» в студии упала до 166 тысяч рублей, а в Челябинске — до 235 тысяч рублей.

Однокомнатные квартиры и апартаменты подешевели в Ростове-на-Дону и в Перми. В сегменте двухкомнатных квартир снижение оказалось наиболее заметным в Уфе, Волгограде, Краснодаре и в Новосибирске. Жилье с тремя комнатами подешевело в Нижнем Новгороде, в Уфе и в Краснодаре, отметили эксперты.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее — снимать или покупать квартиру в 2026 году.