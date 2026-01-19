Размер шрифта
Карпину предрекли предложение возглавить испанский клуб

Экс-игрок «Спартака» Бояринцев: Карпин может получить предложение в Испании
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может получить предложение от испанского клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не сомневаюсь, что он может получить предложение от клубов Ла Лиги. А дальше уже зависит, как себя проявит. В России Карпин получил большой опыт, плюс он знает испанский язык и местный менталитет», — сказал Бояринцев.

Российский специалист посетил матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» (2:1) в Сан-Себастьяне.

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену. Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера стал Ролан Гусев.

Карпин тренирует сборную России с лета 2021 года, на этом посту он сменил Станислава Черчесова, который был уволен из-за неудовлетворительного результата команды на чемпионате Европы — 2020, который из-за пандемии коронавируса прошел летом 2021 года.

Ранее Карпин не исключил работу тренером в Испании.

