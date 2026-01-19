Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Премьер Венгрии призвал к немедленному миру на Украине

Премьер Венгрии Орбан: мир на Украине должен наступить прямо сейчас
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине.

Орбан отметил, что для граждан Венгрии тревогу вызывает каждый признак приближающейся войны.

«Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас», — написал премьер.

17 января Орбан заявил, что страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне с Россией, которая может перерасти в глобальный конфликт. Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения. Орбан также обратил внимание на отказ США продолжать финансирование Украины, что, по его мнению, вынуждает лидеров ЕС переложить финансовое бремя на плечи европейских граждан.

15 января Орбан написал, что Венгрия инициирует общенародную петицию против выделения финансовой помощи Украине.

Ранее Лавров заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658243_rnd_2",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Метеозависимость или самообман? Как магнитные бури на самом деле сказываются на самочувствии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+