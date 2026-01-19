Премьер Венгрии призвал к немедленному миру на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X призвал к скорейшему завершению конфликта на Украине.

Орбан отметил, что для граждан Венгрии тревогу вызывает каждый признак приближающейся войны.

«Сейчас тысячи людей еженедельно погибают на украинском фронте. Мир должен наступить прямо сейчас», — написал премьер.

17 января Орбан заявил, что страны Западной Европы не только оказывают поддержку Киеву в конфликте с Москвой, но и активно готовятся к потенциальной войне с Россией, которая может перерасти в глобальный конфликт. Политик подчеркнул, что венгерское правительство не разделяет эти намерения. Орбан также обратил внимание на отказ США продолжать финансирование Украины, что, по его мнению, вынуждает лидеров ЕС переложить финансовое бремя на плечи европейских граждан.

15 января Орбан написал, что Венгрия инициирует общенародную петицию против выделения финансовой помощи Украине.

Ранее Лавров заявил о подготовке Евросоюза к войне с Россией.