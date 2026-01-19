Размер шрифта
Состояние богатейших людей мира достигло исторического максимума

Oxfam: состояние миллиардеров в мире за год выросло на 16%, составив $18,3 трлн
Arisani/Shutterstock/FOTODOM

Совокупное состояние богатейших людей мира выросло на $2,5 трлн, или на 16%, и достигло рекордных $18,3 трлн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет правозащитной организации Oxfam.

При этом рост с 2020 года с поправкой на инфляцию составил $8,2 трлн — 81%. В отчете уточняется, что $2,5 трлн примерно равны общему состоянию 4,1 млрд беднейших людей мира.

Анализ, сделанный Oxfam, показывает, что резкий рост богатства произошел из-за политики президента США Дональда Трампа и может привести к экономическим и политическим разногласиям, угрожающим стабильности демократии.

В декабре журнал Forbes сообщил, что американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние перешагнуло рубеж в $600 млрд, а затем и $700 млрд. Впечатляющий рост капитала обусловлен переоценкой рыночной стоимости его компании SpaceX, специализирующейся на космических разработках.

Ранее стало известно, кто возглавил рейтинг богатейших спортсменов мира.

