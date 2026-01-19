В Центробанке назвали количество «охлаждаемых» банками переводов

Крупные банки РФ ежемесячно «охлаждают» более 300 тыс. переводов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Крупные банки ежемесячно охлаждают около 330 тысяч переводов на реквизиты из базы данных Банка России», — отмечается в сообщении.

До этого финансист, экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова рассказала «Газете.Ru», что делать в случае блокировки перевода.

Если банк заморозил перевод, в том числе и «самому себе», то первое, что нужно сделать — остановиться и не пытаться срочно что-то исправить. Самая частая ошибка в таких ситуациях, отмечает эксперт, это повторять перевод, дробить сумму, пытаться быстро вывести деньги через другой банк или резко менять финансовое поведение.

Следующий шаг — выяснить точную причину приостановки операции. Сделать это можно разными способами — связаться с банком через чат в приложении, с помощью горячей линии или через отделение банка. Без понимания причины любые дальнейшие действия будут хаотичными и бесполезными, предупредила Кузнецова.

