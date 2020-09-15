Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, исходящие от России и Китая

Госсекретарь США Майк Помпео призвал НАТО учитывать угрозы, которые исходят от Москвы и Пекина, сообщает ТАСС.

«Предпринимаются усилия, направленные на то, чтобы учитывать угрозы, исходящие не только со стороны Коммунистической партии Китая, но и исторически конфронтационные отношения НАТО с Россией», — заявил Помпео на интернет-семинаре вашингтонского неправительственного Атлантического совета.

В своем выступлении Госсекретарь акцентировал внимание, что политика Китая несет угрозу альянсу в сфере кибербезопасности, космоса, инфраструктуры и телекоммуникаций.

По его словам, Вашингтон просил все страны блока пересмотреть свои стратегии и учесть угрозы, который исходят от России и Китая.

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