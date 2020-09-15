Президент Австрии выступил против приостановки «Северного потока — 2»

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен выступил против приостановки строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным, пишет РИА «Новости».

Ван дер Беллен отметил, что нельзя связывать эти два события, потому что газопровод является только коммерческим проектом.

«Я лично, подчеркиваю, я лично не вижу никакой связи между случаем с Навальным и «Северным потоком — 2». «Северный поток — 2» — это для меня коммерческий проект», — сказал президент.

По словам Ван дер Беллена, вопрос о газопроводе должен решаться на политико-экономическом уровне в Европе, а не в США.

Ранее некоторые страны заявили о необходимости остановить строительство газопровода после ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Алексей Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили об отравлении Навального веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств пока не предоставили.

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