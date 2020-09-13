Памфилова: нарушений в ходе голосования практически не было

Председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что пока нарушений в ходе голосования 11-13 сентября практически не было, цитирует ее ТАСС.

Она уточнила, что говорить о нарушениях пока рано, однако все, что было упомянуто в прессе уже разобрали.

«Много это или мало? Практически ничего. Но сейчас мы нарушений видим очень мало», — сказала Памфилова.

По ее словам, в настоящее время комиссии в регионах рассматривают «те реальные нарушения, которые были».

В воскресенье, 13 сентября, в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга прошли выборы разного уровня. В четырех российских регионах — Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области —прошли довыборы депутатов Госдумы, еще в 11 регионах состоялись выборы депутатов законодательных собраний, а в 18 — прямые выборы высших должностных лиц, еще в двух субъектах (Ненецком и Ханты-Мансийском автономном округах) глав регионов выбрали депутаты заксобраний. По итогам выборов будет замещено более 78 тыс. мандатов.

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