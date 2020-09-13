МВД получило больше 2,5 тысячи сообщений о нарушениях по выборам

МВД России получило 2539 сообщений о нарушениях в Единый день голосования, заявил первый замглавы министерства Александр Горовой. Об этом пишет «Интерфакс».

«По состоянию на сегодняшний день с начала избирательной кампании поступило 2539 сообщений о нарушениях разной направленности», — сказал Горовой.

13 сентября в России проходит единый день голосования в 83 субъектах страны. В ходе голосования состоится избрание глав 20 субъектов и депутатов региональных законодательных органов в 11 субъектах.

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