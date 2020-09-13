Лавров заявил, что РФ не намерена выступать против Китая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена «дружить против Китая», несмотря на призывы Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

«У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона», — заявил Лавров.

По его словам, Москва никогда не предлагала кому-либо «дружить против» того или иного государства.

Министр добавил, что среди российских дипломатов главенствует другая политическая культура и ей чужды подобные выпады.

«Дружить против», по-моему, противоречит самому смыслу слова «дружба», — заключил Лавров.

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