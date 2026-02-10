Гуменник рассказал, помешал ли ему лопнувший шнурок в короткой программе на Олимпиаде

Гуменник о лопнувшем шнурке на ОИ: я заметил это только после проката

Российский фигурист Петр Гуменник подтвердил, что у него лопнул шнурок во время короткой программы на Олимпиаде, передает Sport24.

«Да, действительно, у меня лопнул шнурок. Видимо, не выдержал такого напряжения. Но заметил я это только после проката. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

