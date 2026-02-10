Тигр съел половой орган фермера, решившего справить нужду в лесу

В Индии тигр напал на фермера и съел его половой орган

В Индии фермер подвергся нападению тигра, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел недалеко от деревни Чхедия. Как рассказали местные жители, 35-летний мужчина отправился собирать сухую траву для соломенных хижин.

В какой-то момент он отошел в лесной массив, чтобы справить нужду. В процессе на него напал тигр. Когда на место прибыли лесные патрули, они заметили хищника, склонившегося над пострадавшим. Специалисты дважды выстрелили в воздух, чтобы отогнать животное.

«Тигр съел только половые органы, что указывает на то, что нападение было случайным, а не вызвано голодом», – сообщается в публикации.

Мужчину передали семье. Лесной департамент частично выплатит семье компенсацию. Остальную часть должны передать сотрудники фонда помощи при стихийных бедствиях, но это решение пока не принято, так как инцидент произошел в лесу.

