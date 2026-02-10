Размер шрифта
Гуменник получил на Олимпиаде на 14 баллов меньше, чем на чемпионате России

Фигурист Гуменник получил на ОИ на 14 баллов меньше, чем на чемпионате России
Claudia Greco/Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник получил на Олимпиаде за короткую программу на 14 баллов меньше, чем на чемпионате России.

Гуменник получил за свой прокат 86,72 балла, исполнив четверной флип — двойной тулуп (на минус), четверной лутц и тройной аксель. На чемпионате России Гуменник получил за свой прокат 103,77 балла.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.

Гуменник открыл соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начались в 20:30 по московскому времени. После Гуменника выступят еще 28 спортсменов

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее Илья Авербух заявил, что Гуменник выступил не безошибочной в короткой программе на Олимпиаде.
 
