Гуменник получил на Олимпиаде на 14 баллов меньше, чем на чемпионате России

Российский фигурист Петр Гуменник получил на Олимпиаде за короткую программу на 14 баллов меньше, чем на чемпионате России.
Гуменник получил за свой прокат 86,72 балла, исполнив четверной флип — двойной тулуп (на минус), четверной лутц и тройной аксель. На чемпионате России Гуменник получил за свой прокат 103,77 балла.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию соревнований.
Гуменник открыл соревнования мужчин в короткой программе. Соревнования начались в 20:30 по московскому времени. После Гуменника выступят еще 28 спортсменов
19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.
Ранее Илья Авербух заявил, что Гуменник выступил не безошибочной в короткой программе на Олимпиаде.