Суд арестовал бизнесмена Ивлева по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге заключил под стражу бизнесмена Ивлева по делу о мошенничестве

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Константина Ивлева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый во время работы на посту главы ООО «Амберхаус» заключил договоры на строительство индивидуальных домов с пятью гражданами. После этого заказчики перевели предоплату на сумму не менее 34,9 млн рублей. Эти средства застройщик перечислил на счета «Амберхаус» и аффилированных фирм, но обязательства выполнять не стал.

«09.02.2026 Ивлев был задержан и ему предъявлено обвинение. У суда просил ЗОД (запрет определенных действий — «Газета.Ru»). Срок меры — 08.04.2026», — говорится в сообщении.

Уточняется, что арестованный является тезкой известного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева.

