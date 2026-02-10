Размер шрифта
Суд арестовал бизнесмена Ивлева по делу о мошенничестве

Суд в Петербурге заключил под стражу бизнесмена Ивлева по делу о мошенничестве
Shutterstock/FOTODOM

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Константина Ивлева по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый во время работы на посту главы ООО «Амберхаус» заключил договоры на строительство индивидуальных домов с пятью гражданами. После этого заказчики перевели предоплату на сумму не менее 34,9 млн рублей. Эти средства застройщик перечислил на счета «Амберхаус» и аффилированных фирм, но обязательства выполнять не стал.

«09.02.2026 Ивлев был задержан и ему предъявлено обвинение. У суда просил ЗОД (запрет определенных действий — «Газета.Ru»). Срок меры — 08.04.2026», — говорится в сообщении.

Уточняется, что арестованный является тезкой известного телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева.

4 февраля руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова по подозрению в совершении мошенничества. По данным следствия, в 2022 году судья, зная о расследовании правоохранителями дела против двух жителей Твери, при участии адвоката предложил помочь переквалифицировать дело на менее тяжкую статью Уголовного кодекса РФ и избрать наказание без последующего лишения свободы.

Ранее автодилер пригрозил россиянину уголовным делом после проигрыша в суде.
 
