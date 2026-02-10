Избиение водителя автомобиля СК РФ закончилось для иностранца уголовным делом

В Петербурге иностранца задержали за избиение водителя машины СК РФ

Иностранец стал фигурантом уголовного дела после ссоры с водителем на дороге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Калининском районе. По данным следствия, 26-летний мужчина ехал по дороге, совершая опасные маневры. Водитель служебной машины СК сделал лихачу замечание.

Недовольный ситуацией иностранец стал грубо выражаться в отношении оппонента, остановил машину, и во время конфликта избил водителя автомобиля следователей. Пострадавшему оказали необходимую помощь, детали о его состоянии не уточняются.

В отношении подозреваемого возбудили дело по статье о хулиганстве.

«Фигурант задержан, в ближайшее время с ним будут проведены необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК также выяснят, находился ли иностранец на территории страны законно.

