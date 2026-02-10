Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Петербургские врачи удалили у беременной опухоль размером в половину ребенка

В Петербурге у беременной удалили опухоль размером в половину ребенка
Pixabay

В Петербурге врачи удалили у беременной огромную опухоль. Об этом со ссылкой на детского хирурга операционного отделения Перинатального центра Педиатрического университета сообщает телеканал 78.ru.

Пациентка со сложной опухолью поступила в Перинатальный центр. Специалисты выполнили ей внутриутробную лазерную коагуляцию сосудов крестцово-копчиковой тератомы, которая была размером и весом с половину ребенка.

С помощью этой операции медики снизили нагрузку на сердце плода, которое было вынуждено перекачивать кровь не только по собственным сосудам, но и по патологически измененным сосудам опухоли. Из-за этого у ребенка начинались гемодинамические нарушения.

Ранее липецкие врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!