Петербургские врачи удалили у беременной опухоль размером в половину ребенка

В Петербурге у беременной удалили опухоль размером в половину ребенка

В Петербурге врачи удалили у беременной огромную опухоль. Об этом со ссылкой на детского хирурга операционного отделения Перинатального центра Педиатрического университета сообщает телеканал 78.ru.

Пациентка со сложной опухолью поступила в Перинатальный центр. Специалисты выполнили ей внутриутробную лазерную коагуляцию сосудов крестцово-копчиковой тератомы, которая была размером и весом с половину ребенка.

С помощью этой операции медики снизили нагрузку на сердце плода, которое было вынуждено перекачивать кровь не только по собственным сосудам, но и по патологически измененным сосудам опухоли. Из-за этого у ребенка начинались гемодинамические нарушения.

Ранее липецкие врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника.