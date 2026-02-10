Похищенная из Чечни девочка спустя более 20 года нашлась в США

Дочь жительницы Чечни нашли в США спустя более двух десятков лет после похищения. Об этом сообщает kp.ru.

Девочка рассталась с матерью в 2001 году. В тот момент отца ребенка не стало, семья переживала трудные времена, поэтому во время одного из визитов в Чечню двоюродный брат мужа по имени Хансолт предложил взять девочку в Москву на несколько дней.

В тайне от родственницы Хансолт вывез несовершеннолетнюю во Францию, сменил ей имя и дал свое отчество. Родственники по его линии угрожали, затем перестали выходить на связь.

Так как женщина не могла уехать, она обращалась в поисковые организации и к соотечественникам, проживающим во Франции. Несколько раз ей говорили, что видели похожего на ее дочь ребенка. Спустя годы поиски прекратились.

В конце января 2026 года похищенная девочка сама позвонила матери.

«Первый разговор оказался тяжелым для нас обеих. Мы даже толком ничего не успели обсудить. Просто очень долго плакали», – рассказала женщина.

Повзрослевшая дочь рассказала, что все эти годы дядя жестоко с ней обращался и прятал от посторонних, чтобы они ничего не рассказали матери. Жена мужчины запирала девочку в комнате на недели, ломала пальцы, вместе с мужем заставляла работать по дому и нянчить пятерых детей.

Только в 18 лет девушка смогла вырваться. Она поступила в колледж, стала юристом, переехала в США. Сейчас ей 32 года.

