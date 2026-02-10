Размер шрифта
В Финляндии создадут Арктический центр эксплуатации дронов

Арктический центр эксплуатации дронов появится в Финляндии
Shutterstock

В финском городе Рованиеми будет создан Арктический центр по эксплуатации дронов. Об этом сообщает Yle.

В публикации отмечается, что цель проекта, называемого Арктическим центром эксплуатации дронов, заключается в развитии экспертизы в условиях Арктики и предоставлении возможности холодного тестирования оборудования беспилотников, которые возможно применять как в гражданской, так и в военной сферах.

Ожидается, что центр планируется запустить в первой половине 2026 года. К проекту были привлечены компании самого северного региона Финляндии, Центр экономического развития, а также предприятия транспорта и окружающей среды.

До этого глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе заявила, что страны Европейского союза сейчас работают над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике. При этом работа по обеспечению безопасности Арктики будет проводиться совместно с США, добавила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что Финляндия закупит партию беспилотников на €15 млн
 
