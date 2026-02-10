Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Известная телеведущая рассказала об изнасиловании

Ведущая британского шоу «Этим утром» Эшли Джеймс в юности пережила изнасилование
Loredana Sangiuliano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Известная британская телеведущая Эшли Джеймс рассказала о пережитом в юности изнасиловании. Ведущую шоу «Этим утром» цитирует The Mirror.

Джеймс говорит, что это произошло в студенчестве. Личность нападавшего она не раскрывает.

«Да, я была пьяна, да, я была в нарядной одежде. Но это была не моя вина», — рассказывает она.

Знаменитость посетовала, что в культуре и обществе принято обвинять жертв.

«Мы учим женщин, как не быть изнасилованными, вместо того, чтобы учить мужчин, как не насиловать. Мужчины могут перестать насиловать нас», — подчеркнула она.

Мать двоих детей добавила, что не заявляла о нападении в полицию.

«Не потому, что я думал, что полиция мне не поверит, а потому, что этот человек не был незнакомцем в темном переулке. Он был моим другом. Из-за этого я винила только себя в течение многих лет. Даже сейчас мне трудно думать о нем как о насильнике», — призналась она.

Накануне певица Эллис-Бекстор пожаловалась, что семь лет назад во время беременности ей предложили стерилизацию.

Ранее певца Фелипе Жуниора обвинили в изнасиловании 10-летней падчерице.
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!