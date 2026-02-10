Известная телеведущая рассказала об изнасиловании

Известная британская телеведущая Эшли Джеймс рассказала о пережитом в юности изнасиловании. Ведущую шоу «Этим утром» цитирует The Mirror.

Джеймс говорит, что это произошло в студенчестве. Личность нападавшего она не раскрывает.

«Да, я была пьяна, да, я была в нарядной одежде. Но это была не моя вина», — рассказывает она.

Знаменитость посетовала, что в культуре и обществе принято обвинять жертв.

«Мы учим женщин, как не быть изнасилованными, вместо того, чтобы учить мужчин, как не насиловать. Мужчины могут перестать насиловать нас», — подчеркнула она.

Мать двоих детей добавила, что не заявляла о нападении в полицию.

«Не потому, что я думал, что полиция мне не поверит, а потому, что этот человек не был незнакомцем в темном переулке. Он был моим другом. Из-за этого я винила только себя в течение многих лет. Даже сейчас мне трудно думать о нем как о насильнике», — призналась она.

