Туктамышева призвала не смотреть на баллы Гуменника в короткой программе Олимпиады

Туктамышева: не надо смотреть на баллы Гуменника в короткой программе Олимпиады

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в эфире Okko призвала не смотреть на баллы Петра Гуменника в короткой программе Олимпиады.

«В произвольной все кардинально меняется. Я предлагаю не думать о сегодняшних баллах. Нужно думать о том, сколько в теории он может себе принести в произвольной программе. У Пети контент один из самых сложных на Олимпиаде», — сказала Туктамышева.

Гуменник набрал в короткой программе Олимпийских игр 86,72 балла.

По ходу короткой программы Гуменник не без проблем справился с тройным лутцем, но уверенно исполнил тройной аксель. Гуменник исполнил программу под музыку «Вальс 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

