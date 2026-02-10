Размер шрифта
Россиянина будут судить за комментарий с оправданием нацизма в соцсети

В Кабардино-Балкарии мужчину будут судить за оправдание нацизма
Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Кабардино-Балкарии 24-летнего мужчину будут судить за комментарий с оправданием нацизма в соцсети. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел еще в октябре 2023 года. По версии следствия, мужчина из Зольского района со своего аккаунта в социальной сети написал в одной из соцсетей комментарий, доступный для просмотра неограниченному кругу лиц. В тексте комментария содержалось оправдание нацизма и одобрение преступлений, которые установил Международный военный трибунал.

Региональная прокуратура утвердила в отношении россиянина обвинительное заключение по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Кабардино-Балкарии для рассмотрения по существу.

Ранее жителя Крыма отправили в колонию за оправдание терроризма.
 
