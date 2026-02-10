Захарова иронично отреагировала на планы Каллас предъявить список требований России

Захарова призвала не говорить Каллас, что будет с ее списком требований к России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на идею главы евродипломатии Каи Каллас предъявить список требований к Москве в рамках урегулирования конфликта на Украине.

«Пока не будем рассказывать, что сделаем с ее [Каллас] списком требований. Гусары, молчать!», – написала Захарова.

До этого Кая Каллас заявила, что у ЕС должен быть собственный список требований к России в рамках урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, всем участникам переговоров, включая русских и американцев, следует понимать, что им нужно согласие Евросоюза, чтобы заключить мирное соглашение.

Комментируя инициативу, сенатор Алексей Пушков заявил, что смысла в этом списке – ноль, он всем известен и основан «на мифах, легендах и дурных снах брюссельской бюрократии, не имеющих отношения к реальности». Он отметил, что «уж больно хочется» Европе хоть как-то присоединиться к переговорам.

Ранее Каллас не увидела скорой победы России на Украине.