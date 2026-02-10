Размер шрифта
Российская саночница не попала в топ-10 на Олимпиаде

Российская саночница Олесик заняла 13 место на Олимпиаде
Annegret Hilse/Reuters

Российская саночница Дарья Олесик заняла 13-е место на Олимпийских играх.

По сумме четырех попыток ее результат составил 3:33,210. Первое место заняла немка Юлия Таубиц, второе место досталось представительнице Латвии Элине Еве Боте, замкнула тройку сильнейших Эшли Фаркухарсониз США.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее итальянская спортсменка установила уникальное достижение на Олимпиадах.
 
