Американца посадили за угрозы Трампу в TikTok

Американца приговорили к более чем трем годам тюрьмы за угрозы Трампу в TikTok
Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Американец из Джорджии проведет в тюрьме три года и пять месяцев за угрозы убийства президенту Дональду Трампу в прямом эфире TikTok. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

В публикации отмечается, что в июле прошлого года мужчина подключился к трансляции в TikTok о Трампе.

«Итак, есть только один способ сделать Америку великой - это пустить пулю между глазами Трампа», — написал обвиняемый в комментариях к трансляции.

Также он угрожал убить Трампа, выстрелив ему в голову или в грудь.

Мужчина был задержан в августе 2025 года. Уже в октябре он признал себя виновным по одному из пунктов обвинения.

В апреле 2025 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали мужчину в штате Пенсильвания за угрозы в адрес президента Соединенных штатов Дональда Трампа. Уточняется, что Шон Мопер, скрываясь за ником Mr Satan, в социальных сетях угрожал Дональду Трампу, а также сотрудникам таможенной службы — посты были опубликованы в период между 15 января и 5 апреля. В публикациях он угрожал также миллиардеру Илону Маску и называл сотрудников ICE «террористами». В ФБР также выяснили, что после инаугурации Трампа Мопер приобрел огнестрельное оружие.

Ранее американца арестовали за пост с угрозами Трампу и фото оружия.
 
