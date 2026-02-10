Размер шрифта
Зеленский анонсировал новые пакеты помощи для Украины

На текущей неделе страны Запада могут объявить о выделении новых пакетов помощи для Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Готовимся к двум событиям, которые состоятся на этой неделе. Первое — формат министров обороны государств, которые с Украиной, будут новые пакеты поддержки для нашей защиты. Второе — Мюнхенская конференция по безопасности, Украина будет принимать участие в ее работе», — сказал глава республики.

6 февраля Государственный департамент США одобрил возможную сделку по поставке Украине запасных частей для военного оборудования на сумму около $185 млн. Как считает американская сторона, это окажет прямое влияние на эффективность украинской армии на поле боя «за счет увеличения коэффициента боеготовности, улучшения логистики».

В этот же день вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что власти республики не намеренны поддерживать поставки вооружений и военного контингента на Украину. По его словам, Братислава готова помогать обеим странам по гуманитарной линии, предоставлять технику, которая поможет гражданским целям.

Ранее три страны Евросоюза отказались финансировать Украину.
 
