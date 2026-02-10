Зрителей спектакля с Ефремовым упрекнули в праздном любопытстве: «Там нет гурманов»

Критик Марина Райкина упрекнула зрителей нового спектакля с отбывшим срок в колонии актером Михаилом Ефремовым в праздном любопытстве. В беседе с NEWs.ru она заявила, что этих зрителей не интересует спектакль Никиты Михалкова «Без свидетелей».

«Там нет настоящих театралов, гурманов, которые смотрели кино с участием актеров Ирины Купченко и Михаила Ульянова», — сказала она, имея в виду фильм Михалкова 1983 года «Без свидетелей» по пьесе драматурга Софьи Прокофьевой с этими актерами.

По мнению Райкиной, в данном случае посетителя театра хотят посмотреть на «упавшего» человека».

«Как он: сядет в калошу или, наоборот, все будет классно», — говорит критик.

Эксперт также обратила внимание на то, что на этом интересе сыграли перекупщики, выкупившие билеты и поднявшие цены на них.

8 июня 2020 года Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади Москвы. Актер в нетрезвом состоянии на автомобиле Jeep Grand Cherokee протаранил Lada, в которой сидел 57-летний мужчина Сергей Захаров. Он получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент получил большой общественный резонанс.

В итоге Ефремова признали виновным и осудили на 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание его отправили в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. Актер в 2020 году признавался, что сожалеет о случившемся. В апреле 2025 года суд удовлетворил просьбу Ефремова об УДО, при этом запретив ему садиться за руль в течение трех лет.

Спектакль «Без свидетелей» с участием Михаила Ефремова запланирован на 25 и 26 марта. Билеты на оба дня были распроданы в течение четырех часов после старта продаж, а после появились на площадках у перекупщиков.

