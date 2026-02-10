Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Наркоторговец попался полиции и избил начальника отдела наркоконтроля во Владимире

Во Владимире наркоторговец избил начальника отдела наркоконтроля
СУ СК РФ по Владимирской области

Во Владимире 20-летний наркоторговец во время задержания избил начальника отдела наркоконтроля. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 января в районе улицы Почаевской. Молодой человек, который, по версии правоохранителей, с ноября 2025 года занимался торговлей наркотиками, попался полицейским во время раскладывания закладок возле железной дороги. У него и в тайниках нашли и изъяли более 70 граммов различных наркотических средств.

При задержании молодой человек решил избежать привлечения к ответственности, напав на начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков — злоумышленник нанес ему не менее двух ударов кулаком в голову. В результате правоохранитель получил черепно-мозговую травму и другие травмы, потребовавшие лечения.

Преступника все равно в результате задержали. В его отношении избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Молодому человеку вменяют ч. 2 ст. 318 УК РФ и ч. 3 ст. 30 п. — «г» ч. 4 ст. 228.1.

Ранее наркоторговец заминировал свое жилище как в фильме «Один дома».
 
Теперь вы знаете
Новые ограничения в Telegram и риск полной блокировки в России. Как выживать и работать без мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!