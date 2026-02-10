Премьер Армении рассказал об экспорте продукции через территорию Азербайджана

Азербайджан разрешил экспорт армянской продукции через свою территорию в третьи страны. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью общественному телевидению Армении.

Он напомнил, что железнодорожное сообщение через Азербайджан существует и работает беспрепятственно.

«Но очень важно зафиксировать, что железнодорожное сообщение из Армении во внешний мир через территорию Азербайджана также открыто, и у меня есть впечатление, что наш бизнес еще не переварил эту новость», — отметил Пашинян.

Он добавил, что речь идет о железнодорожном сообщении через Грузию и Азербайджан в третьи страны — Россию, Центральную Азию и Китай.

По словам армянского премьера, данный вопрос был обговорен на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби.

4 февраля сообщалось, что Алиев и Пашинян во время встречи в Абу-Даби выразили готовность продолжать работу в направлении дальнейшего укрепления мира и стабильности между двумя странами.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о транспортировке сжиженного газа и битума.