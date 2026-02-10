Размер шрифта
Патриарх Кирилл осудил атаку ВСУ на похоронную процессию в Запорожской области

Патриарх Кирилл: удар ВСУ по похоронной процессии является военным преступлением
Григорий Сысоев/РИА Новости

Атака военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на похоронную процессию в Запорожской области является военным преступлением. Об этом говорится в соболезновании патриарха Московского и всея Руси Кирилла губернатору региона Евгению Балицкому, опубликованном на сайте РПЦ.

«Это злостное преступление, направленное против мирных жителей, провожавших в последний путь своего ближнего, в очередной раз показало сущность нынешнего киевского режима, для которого действительно нет ничего святого», — говорится в сообщении.

Кирилл выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Об ударе ВСУ по похоронной процессии в Скельках Балицкий сообщил несколькими часами ранее. По его словам, в результате атаки шесть человек получили осколочные ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

По информации Бердянской и Приморской епархии, в результате атаки погиб священнослужитель, настоятель Успенского храма Сергий Кляхин.

Ранее в Белгородской области при ударе украинского дрона погиб врач-рентгенолог центральной районной больницы.
 
