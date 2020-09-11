Глава офиса Зеленского допустил, что саммит «нормандской четверки» состоится до конца года

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выразил уверенность, что саммит глав стран-участников «нормандской четверки» все равно будет проведен до конца текущего года, передает агентство «Укринформ».

Он уведомил, что стороны не договорились о дате проведения следующего саммита в «нормандском формате», хотя все понимают его важность. При этом «процесс движется вперед», отметил Ермак.

«Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года», — сказал Ермак.

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