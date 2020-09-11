Нетаньяху заявил о «новой эре мира» после договоренности Израиля с Бахрейном
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оценил договоренность об установлении дипломатических отношений с Бахрейном, передает ТАСС.
По его мнению, достигнутое соглашение является «новой эрой мира».
«Мир за мир. Сегодня вечером мы достигли ещё одного исторического соглашения с ещё одной арабской страной — Бахрейном», — сказал Нетаньяху.
Ранее сообщалось, что Бахрейн и Израиль договорились установить дипломатические отношения.