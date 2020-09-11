В Госдепе заверили, что США не намерены контролировать оппозицию в Белоруссии

Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил, что Вашингтон не собирается контролировать оппозицию в Белоруссии, несмотря на то что американская сторона находится с ней в контакте. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США намерены «уважать суверенитет белорусского народа».

«Мы не собираемся управлять оппозицией или контролировать ее. На самом деле, это не наше дело», — заявил Биган.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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