Генпрокуратура Берлина получила запрос РФ по Навальному

Генпрокуратура Берлина получила запрос для оказания юридической помощи России по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Помимо этого в берлинскую прокуратуру поступил запрос на получение Москвой информации о состоянии здоровья Навального с его согласия.

Другая информация по данному вопросу пока недоступна, добавили в ведомстве.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразы. Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт считает вероятным, что Навального могли отравить.

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