Песков заявил, что белорусы должны сами решить свои проблемы

Белорусы должны сами решить свои проблемы, другие государства не имеют права вмешиваться в это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».

«Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что после выборов всегда есть недовольные, и даже массовая протестная акция не означает, что все граждане против действующего президента Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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