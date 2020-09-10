Песков заявил, что белорусы должны сами решить свои проблемы
Белорусы должны сами решить свои проблемы, другие государства не имеют права вмешиваться в это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет «Интерфакс».
«Только они могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать, ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события», — сказал Песков.
Пресс-секретарь подчеркнул, что после выборов всегда есть недовольные, и даже массовая протестная акция не означает, что все граждане против действующего президента Александра Лукашенко.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Санкции Евросоюза против Белоруссии заблокированы из-за Кипра
— Лукашенко встретился с российским послом