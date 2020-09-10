Путин и Вучич провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор в главой Сербии Александарам Вучичем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе переговоров было уделено особое внимание проблематике косовского урегулирования. Кроме того, сербский лидер информировал главу России о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября 2020 года.

«Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — отмечает пресс-служба.

Также президенты обсудили стратегическое партнерство двух стран и выразили готовность продолжать плотное взаимодействие по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня.

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